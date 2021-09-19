بالصور.. حنان مطاوع تحتفل بتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بتكريمها وفوزها بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم مساء أمس السبت.

وعلقت "حنان": "تكريمي كأفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية".

وكُرمت حنان مطاوع عن دورها ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، حسني شتا، محمد عز، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية أقيم أمس بحضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، نرمين الفقي، درة، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، وآخرون.