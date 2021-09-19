سمية الخشاب تحتفل بعد فوزها بالمليون في "من سيربح المليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة سمية الخشاب، بفوزها مع الفنان السعودي ناصر القصبي، بمليون ريال في حلقة استثنائية من برنامج "من سيربح المليون" مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

ونشرت "سمية" صورا من الحلقة الاستثنائية التي تم تصويرها في العاصمة البرتغالية لشبونة، احتفالا بمرور 30 عاما على انطلاق محطة "إم بي سي".

وعلقت: "كسبنا المليون في من سيربح المليون، في احتفالية 30 عام إم بي سي، مع المدهش ناصر القصبي في عمل خيري، وتهانينا لجورج قرداحي لتعيينه وزير الإعلام اللبناني".

يذكر أن الاحتفالية حضرها عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: يسرا، آسر ياسين، باسل الخياط، أمينة خليل، نجلاء بدر، ظافر عابدين، رزان مغربي، وآخرون.