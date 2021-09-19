فيديو.. تكريم محمود عمرو ياسين في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمود عمرو ياسين، بتكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، والذي أقيم مساء أمس السبت بحضور كوكبة من نجوم الفن.

ونشر "ياسين" فيديو لتكريمه بالحفل، وعلق: "الحمد لله تم تكريمي من مهرجان الفضائيات العربية على دوري في اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

"اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، عايدة رياض، أحمد عبدالله محمود، إيمان السيد، خالد سرحان، دينا فؤاد، خالد الصاوي، فتوح أحمد، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.