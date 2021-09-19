أحمد مختار يقدم ورشة تمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقدم الفنان أحمد مختار "ورشة تمثيل" على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 27 سبتمبر الحالي وحتى 9 أكتوبر المقبل، تحت شعار "دورة الكاتب المسرحي المصري ".

الورشة مجانية وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، حيث تبدأ يوم 29 سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر المقبل، في تمام الثانية ظهرًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا يوميًا بالمجلس الأعلى للثقافة وسيتم خلالها تدريب المشاركين على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

الفنان أحمد مختار مخرج وممثل سينمائي ومسرحي ومذيع تليفزيوني، ومدرب لفنون الأداء ، كما أسس أكثر من فرقة ما زالت تعمل للآن وقام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية ، كما أخرج عدد من أفلام ديزني المدبلجة للعربية منها : (شركة المرعبين المحدودة ، حياة حشرة، مولان)، كما قام بأداء أدوار سينمائية في أفلام : "زوجة رجل مهم، المصير، ناصر 56"، وقام بالاشتراك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية منها "هاملت، أوفيليا، الأستاذ، المؤلف، يا بهية خبريني. أخرج أكثر من عمل مسرحي للجامعات المصرية وفاز أغلبها بأفضل عرض على مستوى الجامعات منها "مشعلو الحرائق".

