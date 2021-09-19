رنا سماحة في الاستوديو لتسجيل "حبيب مامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة، لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حبيب مامي" إهداء لمولودها القادم.

ونشرت "رنا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا لها من داخل الاستوديو برفقة صناع الأغنية، وعلقت: "في الانتظار، حبيب مامي".

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع جلال فهمي.

وكانت المطربة الشابة قد قدمت جزءا من الأغنية خلال حفلها الغنائي بساقية الصاوي بالزمالك يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الماضي، وسط تفاعل جمهورها.

كما قدمت "رنا" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها أبرزها: "عيش حياتك"، و"أنا الصاحب"، "بص في ورقتك"، "على كيفك"، وغيرها من الأغاني.