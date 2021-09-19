خلاف حول قصر باكنغهام بين الملكة إليزابيث وابنها الأمير تشارلز!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 9 دقائق

كشفت صحيفة بريطانية أن خلافا يدور بين الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وابنها الأكبر ولي العهد الأمير تشارلز بسبب معارضتها خطته لتحويل قصر باكنغهام الملكي في لندن إلى متحف دائم للجمهور.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ عن مصادر مقربة من القصر الملكي، قولها إن ”تشارلز أمير ويلز يعتزم تغيير النظام الملكي وتقليص حجمه إلى سبعة من كبار أفراد العائلة المالكة وفتح بعض المؤسسات الملكية للجمهور عندما يتولى العرش عند وفاة الملكة البالغة من العمر 95 عاما، وأنه وضع خطة تحويل القصر الذي هو مقر الملكة الرسمي إلى متحف للجمهور على مدار السنة“.

ونقلت الصحيفة عن المعلق الملكي نيل شون قوله، ”عارضت الملكة فكرة تحويل القصر لمتحف، أعتقد أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب خاصة أن الملكة لا تزال معنا“، مضيفا أن ”الملكة ليست حريصة على هذه الفكرة وتعتقد أن القصر يجب أن يبقى منزلا عائليا من نوع ما، ما تفعله الملكة الآن هو أنها ستذهب لقلعة وندسور التي تعتبرها قاعدتها الرئيسة في لندن، وتقضي يومين إلى أربعة أيام بالأسبوع في قصر باكنغهام الذي أعيد تجديده“.

قصر باكنغهام

ومنذ 1993، كان القصر يرحب بالزوار فقط بين شهري نيسان/ أبريل، وأيلول/ سبتمبر ويمكن لأفراد الجمهور مشاهدة غرف القصر والحدائق ومجموعات الفنون الجميلة في الممرات وغرفة عرش الملكة.

وأقامت الملكة إليزابيث الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني وزوجها الراحل الأمير فيليب في قلعة وندسور أثناء الوباء مع مجموعة صغيرة من الموظفين، لكن مع اقتراب اليوبيل البلاتيني للملكة العام المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، فإنه من المتوقع أن تقضي المزيد من الوقت في قصر باكنغهام.

وحسب الصحيفة، فإنه خلال الاحتفالات، من المتوقع أن تشاهد العائلة المالكة العرض من شرفة القصر الذي سيشمل فرقا للجيش والحرس الملكي“.

وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء أفراد العائلة الملكية اختاروا عدم العيش في القصر بما فيهم الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر اللذان يعيشان في قصر ”كلارنس هاوس“ بضاحية وستمنستر، بينما يعيش الأمير ويليام ابن تشارلز وزوجته كيت ميدلتون في قصر ”كينسينغتون.“

ويتكون قصر باكنغهام من 5 طوابق أساسية، ويضم 775 غرفة، منها 19 غرفة مخصصة للمكاتب الحكومية، و52 غرفة نوم ضيوف ملكية، و188 غرفة نوم للموظفين العاملين في القصر، و92 مكتبا و78 حماما.