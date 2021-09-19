مفاجأتان من أصالة إلى جمهورها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 13 دقيقة

بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، الذي أحدث بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، تعيش الفنانة السورية اصالة نشاطاً فنياً، حيث تحضر لألبومين، الأول باللهجة المصرية، وآخر باللهجة الخليجية.

وكان آخر ألبوم مصري طرحته أصالة بعنوان “في قربك” عام 2019، الذي حقق نجاحاً بارزاً. كما أطلقت ألبومها الخليجي منذ عام، وكان بعنوان “لا تستسلم” وتضمن 20 عملاً غنائياً، ما فاجأ الجمهور.

يذكر أن أصالة قررت إقامة الاحتفالية الخاصة بزواجها من حسن في القاهرة في مصر وسط اصدقائها المقربين وعائلتها.