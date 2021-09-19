بالصور: ماغي بو غصن بإطلالة ساحرة في حفل الـ”موريكس دور”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 سبتمبر 2021 01:28 مساءً - منذ 53 دقيقة

خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أنظار الجمهور بإطلالتها الساحرة خلال حفل الـ Murex d’or الذي أقيم ليلة الجمعة.

فارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق، من صيحة الـ off shoulder كشف عن ساقها، كما تميز بالتطريز.

وطبقت ماغي ماكياجاً ناعماً جداً أبرز جمال وجهها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وعلقت على المنشور الذي صادف يوم ميلادها: “بيوم عيد ميلادي.. بشكر الله على كل نعمة عطاني اياها.. الصحة والعيلة والأصحاب اللي حواليي.. وانتوا.. اللي دايماً غامرينني بمحبتكن وجايزة الموريكس دور اخدتها بفضلكن وبفضل كل شي بتعملوه كرمالي يا رب ايام أفضل لكل الناس.. ويرجع هالبلد العظيم أفضل مما كان”.