هنا الزاهد تتألق في مهرجان “الفضائيات”.. وماذا كشفت عن الحالة الصحية لـ كريم فهمي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - أقيم مساء أمس السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وتوافد عدد كبير من الفنانين على الحفل وتألقوا السجادة الحمراء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، من بينهم الفنانة هنا الزاهد ونرمين الفقي كما حضر الحفل أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، هنا الزاهد، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

هذا وقد حرصت هنا الزاهد على طمأنة الجمهورة على الحالة الصحية للفنان كريم فهمي شقيق زوجها الفنان أحمد فهمي مؤكدة أنها مستقرة وتتحسن، مشيرة إلى أنه سيخرج من المستشفى خلال ساعات ليكمل علاجه بالمنزل.

وتابعت هنا خلال لقاء لها مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية أن «كريم فهمي يتحسن وسيطمئن جمهوره بنفسه قريبا على حالته لافتة إلى أن الأطباء حتى الآن لا يعرفون سبب حدوث الجلطتين على الرئة».

وكان الفنان قد نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات مؤخرا بعد إصابته بجلطتين على الرئة وطالب شقيقه جمهوره بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية.