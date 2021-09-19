فنانة مصرية شهيرة : ” بمر بأصعب فترات حياتي لكن أملي في ربنا كبير “

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - خرجت المطربة ” سوما ” بتغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر قدمت من خلالها الشكر للجمهور ولمحبيها على دعمها خلال الفترة الماضية .

وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة والتي دخلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة .

وطالبت سوما من محبيها الدعاء لها بتجاوز الفترة الحالية التي تعتبرها من أصعب فترات حياتها على حد وصفها متمنية تجاوزها .

فكتبت سوما في تغريدتها : ” عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي .. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها لكن أملي في ربنا كبير ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/SomaFreeMusic/status/1439227150251569156?ref_src=twsrc%5Etfw