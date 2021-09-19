فائق حسن يتغزّل بأصالة: “أعشقك حدّ اللا عودة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان زواجهما خلال الفترة الماضية، لم ينقطع حبل المديح والغزل بين الشاعر العراقيّ فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس وزوجته الفنّانة السوريّة أصالة.

الثنائيّ وأسرتاهما، حرصوا جميعاً على التعبير عن سعادتهم بهذا الزواج، حيث واصلوا كتابة التبريكات والتهاني منذ إعلانه رسميّاً.

ونشر حسن خلال الساعات الماضية صورة تجمعهما داخل السيارة، عبر خاصيّة “الستوري”، في حسابه عبر “إنستغرام”.وكتب كلمات تعبّر عن حبّه لها، قائلاً: “مهما بالغت لن أصفك، وكيف لي أن أصف غير الممكن بما هو ممكن، أيّتها المرأة القلب، والقلب المرأة، أعشقك حدّ اللا عودة، أنت عنواني، وكلّ ما كان وسوف ما يكون”.

وكان الزوجان قد تكتّما على ارتباطهما رسميّاً، ولم يعلنا التفاصيل، حتى نشرت أصالة صورة تجمعهما عبر “إنستغرام” وعلّقت عليها قائلة: “من وقت ما عرفته، وهو الأقرب إلى نفسي، كصديق غالٍ أحمل إليه كلّ الاحترام وكثيراً من الثقة، ولحظة تحوّلت مشاعرنا، كلّ شيء بيننا مشترك، وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة، وعلى حبّ صادق، معه أحسست أنّني بخير، لأنّه مثل ما تمنّيته دائماً وأكثر، يفهمني دون شرح، وأفهمه دون تكلّف، هو واضح وأنا عفويّة، لهذا نحن معاً، نبدأ وكأنّنا نولد للتوّ معاً”.