كرم بورسين يتحوّل إلى جان يمان في شوارع إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار الممثل التركي كرم بورسين إيطاليا مؤخراً وحل ضيفاً على برنامج تلفزيوني شهبر هناك. وحظي كرم باستقبال حار من قبل الجمهور الإيطالي الذي تجمهر حوله لالتقاط الصور معه.

الطريف أن أحد المعجبين التقط صورة مع بورسين، وقام بمشاركة لحساب الممثل التركي جان يمان، ظناً منه أنه هو، الأمر الذي أثار كثيراً من الانتقادات الساخرة.

من جهة أخرى وبمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، سينظم نادي “كابيلدو دي غران كناريا “، عرضًا تضامنيًا تحت شعار “فلنسبح معًا”، و سيضم مجموعات تتكيف مع العواقب الجسدية لهذا المرض. وسيكون كرم بورسين سفيرًا لمدة أسبوع وسيبدأ من تاريخ 19تشرين الأول.

كرم وبالرغم من انتهاء مسلسل “أنت اطرق بابي”، إلا أنه لا يزال في المرتبة الأولى للممثلين الأكثر حديثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الماضي.