جابر الكاسر يصدر أغنيته الجديدة بعنوان “البارحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت أغنية الفنان السعودي جابر الكاسر تريند اليوتيوب الموسيقي، وحلت في المركز الثامن عشر بعد يوم واحد من نزولها بـ 88 ألف مشاهدة.

وكان قد أعلن عن صدورها من خلال منشور على صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

يُذكر أن الأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، والتوزيع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، وإيقاعات هاني الدوسري، ومكس وماستر جاسم محمد، وتحكي الأغنية عن اشتياقه ولوعته في البعد عن محبوبه.

وكان الكاسر قد أصدر هذا العام أغنية إن خذاك الوقت في مايو الماضي، وهي تشارف على تجاوز حاجز الـ ٤ ملايين مشاهدة، وكذلك كانت له أغنيتان في مارس، الأولى الشوق أعياني، والأخرى وطنية بعنوان أكبر فخر، وقد نال كل منهما ربع مليون مشاهدة.