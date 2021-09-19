سوما تطلب الدعاء: أمر بأصعب أوقات حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مرور شهرين كاملين على خضوعها للعلاج، طلبت المطربة المصرية سوما من محبيها مواصلة الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أنها تمر بأصعب فترة في حياتها، وتحتاج للمزيد من الدعم النفسي لكي تعبر هذه المرحلة الصعبة.

ووجهت سوما الشكر لكل من سأل عنها في محنة مرضها وأضافت عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: عاوزه أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمني يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي.

وواصلت سوما: فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها..لكن أملي في ربنا كبير، وانهالت التعليقات من الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.

وسبق أن طالب عدد كبير من نجوم الغناء وخاصة نجمات دار الأوبرا المصرية، الجمهور بتكثيف الدعاء للمطربة سوما بعد تدهور حالتها الصحية مطلع شهر يوليو الماضي، وتأكيد إصابتها بمرض نادر في الأحبال الصوتية، تسبب في معاناتها من آلام مبرحة ودخولها غرفة العناية المركزة، ولا يجد الأطباء علاجا له حتى الآن.

وقال المايسترو مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما في تصريحات صحفية له، إنها تعاني من آلام مبرحة لازمتها على مدار الأيام الماضية، رغم خروجها من العناية المركزة.

وأشار زوج سوما إلى أن الأطباء لا يستطيعون تحديد طبيعة مرضها الذي وصفه بـ “النادر”، وطالب محبيها بالدعاء لها.

ونشرت المطربة مي فاروق، صورة للفنانة سوما، عبر حسابها بموقع إنستقرام، وطلبت من جمهورها الدعاء للأخيرة، وأضافت: حبيبتي يا سوما ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامه لبناتك وأهلك وجوزك وحبايبك بحق أيام ربنا الفضيلة، دعواتكم بالشفاء لسوما ولكل مريض، دعواتكم جميعا للفنانة صاحبة الصوت الرقيق، سوما عشرتي من الطفوله، إن ربنا ينعم عليها بالشفاء وتقوم من محنتها بالسلامه قريبا جدااا.

ونشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صورة لها عبر حسابها على موقع الفيس بوك منذ ساعات، مع صديقتها المغنية سوما وعلقت عليها قائلة: يارب بحق الأيام المفترجة اشفي سوما وعافيها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة.

نشر المنتج نصر محروس صورة للفنانة سوما عبر حسابه بموقع الفيس بوك، وعلق قائلا: يا جماعة ياريت كلنا ندعى للفنانة سوما لأنها حقيقى تعبانة أوى.. عايزين ندعى لها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها ولكل مريض لأن ربنا هو الطبيب الشافى المعافى.

وسبق أن طلبت سوما من متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك الدعاء لها منذ يومين، ولكل مريض قائلة: محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز.

ولم تكشف سوما عن طبيعة المرض الذي تعاني منه، ولكنها أعلنت سابقا أن سر ابتعادها عن الغناء لفترة طويلة كان معاناتها من مرض نادر في الأحبال الصوتية، وحاولت مقاومة المرض وعادت بالفعل لتقديم عدة حفلات غنائية في دار الأوبرا المصرية العام الجاري.