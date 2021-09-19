حسن الرداد يتسلم تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز نائبا عن دنيا وإيمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم كل المحاولات المبذولة لدفعهن للعودة إلى حياتهن الطبيعية، امتنعت إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، عن حضور مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، المهداة إلى روح والدهن الفنان سمير غانم ووالدتهن الفنانة دلال عبد العزيز، وحضر نائبا عنهن الفنان حسن الرداد لاستلام درع التكريم.

حسن الرداد تقدم باعتذار من كل الحضور ومنظمى المهرجان بعد غياب زوجته إيمي وشقيقتها دنيا، وقال إنه كان يتمنى أن يرى سمير غانم ودلال عبد العزيز في هذه اللحظة ويشاهد تكريمهما وهما على قيد الحياة.

أشار إلى أن حياة النجمين تعد نموذجا يحتذى لكل النجوم، وإنه شخصيا يتمنى أن يختتم حياته محققا ما قدموه من إنجازات على المستوى الفني والاجتماعي والإنساني.

وقال: في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا إنهم قدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم.. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء.

وأضاف: عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز، هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس، وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا.

وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى، روجينا، نرمين الفقي، آدم الشرقاوى، عايدة رياض، محمود حافظ، نسرين طافش، كما تم تكريم كل من نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس.

يذكر ان حسن الرداد حاول مؤخرا دفع زوجته إيمي سمير غانم لطي صفحة الأحزان بعد رحيل والديها، والعودة لممارسة حياتها الطبيعية، مؤكدا أن حب الناس للراحلين قد يكون مبررا للصبر ومفتاحا لعودة الضحكة الحلوة لإيمي.

حسن الرداد، نشر عدة صورة له برفقة زوجته إيمي سمير غانم عبر حسابه بموقع إنستقرام وعلق عليها برسالة طويلة موجهة إليها قائلا: مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس.

وأضاف حسن الرداد، قائلاً: إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة فى مصر كلها.

مبادرة الرداد وجدت تجاوبا واسعا من نجوم الفن، فأيدته النجمة التونسية لطيفة بتعليق قالت فيه: ايوه يا ايمى يا حبيبة قلبى مالناش غير الدعاء والصلاه على ارواحهم ربنا يقويكى وترجعى لجمهورك الى بيحبك وبيحبهم وانا منهم.

وقالت كنده علوش: يااارب يقويها ويصبرها حبيبتي ايمي ويخليك ليها وجنبها على طول

وعلقت شيماء سيف قائلة: اللهم امين يا رب يسعد قلبكم يا رب، وأضافت الفنانة بسمة: ربنا يخليكم لبعض ويجعلكم سَنَد وظهر لبعض العمر كله، وتضامن أيضا النجوم دارين حداد وملك أحمد زاهر وإيمي طلعت زكريا، ورنا سماحة، والنجمة عائشة بن أحمد.