نيللي كريم تكشف موهبة زوجها في التمثيل.. فهل يشاركها بطولة عمل فني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة نيللي كريم أنها لا تمانع في التعاون الفني مع زوجها هشام عاشور، لأنه يمتلك بالفعل قدرات تمثيلية، كما أنه قدم دورًا في أحد الأفلام الأمريكية من قبل، بالإضافة إلى أنه قدم دور ضابط شرطة في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا بموسم دراما رمضان 2021.

وأضافت نيللي كريم في تصريح لبرنامج ET بالعربي: “يا ريت يجمعنى بيه عمل فنى، هشام لديه مهارات تمثيلية ودمه خفيف وارتجالي، وجزء الارتجال أنا لا أملكه لذلك بقول له إنت تقدر تعمل حاجات أنا ما قدرش أعملها”.

وتابعت: “هشام دارس تمثيل وأخد ورش تمثيلية وكورسات ومثل في فيلم أمريكاني لكنه جديد في الماركيتنج المصري”.

وعن إمكانية تعاونهما في عمل فني أكدت أنها لا تمانع ذلك مضيفة: “لو في دور لينا إحنا الاتنين مفيش مانع، ويا ريت يكون كوميدي”.

وكَشَفَت نيللي خلال محادثة هاتفية أذاعها برنامج ET بالعربي عن طبيعة علاقة أبنائها بزوجها هشام عاشور، حيث وصفتها بأنّها جيدة للغاية، وتربطه بهم صَدَاقة.

وأكّدت نيللي خلال اللقاء أنّ زوجها هشام عاشور هو من طلب يدها للزواج في مقابلتهما الأولى، موضحة أنّها ظَنّت هشام عاشور يُمازِحها حين طَلَبَها للزواج أثناء مقابلته لها للمَرّة الأولى، وأنّها بادلته المِزاح وقتها.

وقالت نيللي: المزاح تحول إلى علاقة حب جادة»، مُؤَكِّدة على سعادتها التامة بحياتها الجديدة مع هشام عاشور، الذي يَتّبع نمطاً مختلفاً، ويُساعِدها على ممارسة الرياضة يومياً.

وأكّدت نيللي كريم أنها لا تهتم بما يتردد عن فارق العمر بينها وبين زوجها»، مشيرة إلى أنّ الحب لا يعترف بالحسابات والأرقام، وأنّها تَعيش بسعادة ولا تهتم لما يقوله الناس، موضحة أنّها «ترى أنّ من يَتَحَمّس للزواج من فنانة رجلاً قوي الشخصية ويتحمل المسؤولية ولا يخاف الشائعات، إذ تعتبر ذلك مغامرة وتتطلب ثقة كبيرة في نفس الرجل، وهذا لا يحدث كثيراً.

وكشفت نيللي عن رأي والدتها عند عرض هشام عاشور الزواج حيث إنها لم ترفض ارتباطها منه، وأكدت على محبتها له، ومشيرة إلى أنّها كانت مُتَخَوِّفة من رَدّ فِعل وَالدتها، لكنّها وجدتها متفهمة ورحبت بالزيجة، خاصة بعدما وضع هشام الموسيقى الروسية ورقص معها.

وَردّت نيللي عن أكثر شيء تحبه في هشام، فقالت: هشام نشط جداً ومتفائل ومقبل على الحياة وكل يوم هناك جديد عنده، وهذا أكثر شيء أنا سعيدة معه، حيث غَيّر فيّ أشياء كثيرة ونظرتي للحياة أيضاً». أمّا عن أكثر شيء تريد نيللي كريم تغييره فيه، فقالت: أريد منه أن يركز قليلاً في موضوع واحد عند الحديث ولا يدخلني في أكثر من موضوع، حيث أطلب منه الهدوء قليلاً والتمهل.