يعقوب عبد الله وروان مهدي في لقاء عن الذكريات والصعاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هموم الحياة والمشاكل اليومية والمتغيرات في العالم ما بعد فيروس كورونا وغيرها، موضوعات تتطرق إليها الحلقة المقبلة من برنامج “بصراحة مع يعقوب عبد الله وروان مهدي” الذي يعرض على MBC1.

بدايةً يتوقف النجمان عند الخسارات والصدمات التي تعرّضا لها وفقدانهما لمن يحبان في حياتهما، كخسارة يعقوب لصديقه مشاري البلام، مؤكداً أنه حتى اليوم لم يصدق انه قد توفي وأنه لن يجتمع به في هذا العالم مرة أخرى. وفي فقرة عنوانها “من الفشل الى النجاح”، تجيب روان عن سؤال حول المهنة التي قد ترضى بها كبديل عن التمثيل. بدوره يتحدث يعقوب عن بدايات صعبة مر بها في مسيرته المهنية وتفاصيل يذكرها لأول مرة عن حياته. أخيراً، يتطرق النجمان إلى تجربة مرّ بها كلاهما في الحياة والدرس الذي تعلماه من تلك المرحلة.

يُعرض برنامج “بصراحة مع يعقوب عبد الله وروان مهدي” على MBC1، الإثنين 20 سبتمبر 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.