نجوى كرم تحصد المزيد من النجاح في “ساحر قلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نجوى كرم في حصد نجاح أغنية “ساحر قلوب” التي طرحتها مؤخرًا من كلمات عامر لوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو.

وتخطى كليب أغنية “ساحر قلوب” إخراج هس غدار حاجز مليوني مشاهدة بعد أقل من شهر على صدوره على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويحتل كليب “ساحر قلوب” المراكز الأولى في لبنان والسويد والبحرين وفلسطين والكويت والإمارات وتونس والعراق والدنمارك والمغرب والسعودية وهولندا، ومصر وأستراليا واليمن.

فكرة كليب “ساحر قلوب” مميّزة إذ جاء العمل جاء بمثابة تتمّة لكليب أغنية “مغرومة” التي أصدرتها نجوى كرم منذ شهر تقريبًا، وظهر معها بالمشهد الأخير فيها، الممثل السوري معتصم النهار، اذ اقترب معتصم منها وسألها “نجوى فيني إسألك سؤال؟ إنت عنجد مغرومة؟”.