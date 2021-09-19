شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة شريف منير تكشف حجم الدمار فى منزلها بفيديو بعد الحريق: "قدر ولطف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت زوجة النجم شريف منير، عن حجم الدمار الذي لحق بمنزلهما بعد الحريق الذي نشب بإحدي الغرف، والذي أعلن عنه شريف منير وقت حدوثه لطمأنة جمهوره عليه وعلي أسرته، ونشرت الفنانة المعتزلة لورا، الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوب بتعليق: "امبارح كان يوم وحش أوى، ربنا قدر ولطف وجت على أد كده.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة.. وبحمد ربنا إن كان عندى جيران ماسابونيش لحظة.. وبحمد ربنا على كل حال".

وكان النجم شريف منير، أعلن نشوب حريق بإحدي غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لارتباطه بتصوير أعمال فنية، ولكن كانت تتواجد بالمنزل زوجته وابنته، ونشرشريف منير صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق".

وتابع: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود".



أثار الحريق فى منزل شريف منير



أثار عمليات إطفاء الحريق فى منزل شريف منير

وتعرض قناة ON مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 مساء.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



حريق فى منزل شريف منير

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.



زوجة شريف منير تكشف حجم الدمار فى منزلها