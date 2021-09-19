شكرا لقرائتكم خبر عن عمره يقترب من 100 عام.. صفية زغلول وأم كلثوم إيد واحدة فى إعلان كولونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صفية زغلول وأم كلثوم، اسمان لهما بريق وهيبة واحترام وتقدير كبير، فالأولى زعيمة سياسية لقبت بلقب "أم المصريين" والثانية أشهر وأبدع مطربة عرفها العالم العربى والعالم بأسره وحازت لقب "كوكب الشرق".

والسيدتان من أشهر وأقوى النساء في القرن العشرين، لذلك استخدمت شركات الدعاية اسميهما على أحد أنواع الكولونيا في أواخر العشرينيات.

ونشر فكرى صالح رئيس جمعية محبى أم كلثوم التي أنشئت بكلية الهندسة جامعة عين شمس في الستينات وكان لها العديد من الحوارات مع كوكب الشرق إعلانًا لأحد أنواع الكولونيا نشر في نهاية العشرينيات يحمل صورة كوكب الشرق أم كلثوم.



كوكب الشرق عللا كولونيا صفية زغلول

وأطلق اسم صفية زغلول على أحد منتجات الكولونيا لتستغل حالة الحب والشعبية التي تتمتع بها "أم المصريين"، ورأت شركة الدعاية أن تضع صورة كوكب الشرق أم كلثوم على أحد الإعلانات، وكتبت في الإعلان: "لكى تكونى ساحرة استعملى رائحة صفية زغلول".

وصفية زغلول ابنة إحدى العائلات الأرستقراطية، ووالدها مصطفى فهمي باشا وهو من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف البلد نظام الوزارة في أوائل القرن التاسع عشر، وزوجة الزعيم سعد زغلول.

ولقبت باسم "صفية زغلول" نسبة إلى زوجها، كما حازت لقب "أم المصريين" إثر مشاركتها في المظاهرات النسائية إبّان ثورة 1919 ، وكان لها دور بارز في الحياة السياسية المصرية.