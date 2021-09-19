شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح داعشى فى مواجهة السقا فى أحداث فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد ممدوح "تايسون" دور داعشى وينتمى لجماعات الإرهاب ويكون فى مواجهة عنيفة أمام السقا خلال أحداث فيلم السرب" الذى يواصل أبطاله التصوير حاليًا فى العديد من الأماكن المتفرقة.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

من ناحية أخرى يواصل فيلمه "أبو صدام"، الذى يجسد فيه دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، ويخوض ممدوح من خلال الفيلم أولى بطولاته السينمائية المطلقة، ويشاركه فى البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.

كان أخر ظهور لمحمد ممدوح فى فيلم "العارف" كضيف شرف مع النجم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد أخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".