بالفيديو| كريم عفيفي: "علاء الدين" عرض مبهر.. و"هطلب من عفريت المصباح فلوس وعربيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

أعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته بعودة مسرحية "علاء الدين" في موسم جديد، مؤكدا أنها تستحق الاستمرار، كونها عرضا مبهرا ومختلفا.

وردا على سؤال الخليج 365، ماذا ستكون طلباته إذا ظهر له عفريت مصباح علاء الدين، قال "فيه حاجات كتير أتمنى تتحقق، بس كلها تتطلب من ربنا مش من العفريت، زي ان ربنا يخليلي ولادي".

وأضاف "لو من عفريت هطلب فلوس كتير، اركب البساط السحري والف الدنيا، وممكن عربيات لاني بحب العربيات جدا".

"علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، ومن إخراج مجدي الهواري.