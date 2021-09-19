تعليق كوميدي من إدوارد على صورة نجله "مارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة لنجله "مارك"، معلقا بطريقة كوميدية على "اللوك" الذي ظهر به في الصورة.

وكتب إدوارد: "مارك وهو عامل فيها نفسه في السبعينات، ابن عزيز الهنش"، فيما تفاعل جمهور ومتابعي الفنان الكوميدي مع الصورة.

يذكر أن إدوارد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "نسل الأغراب" وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، سلوى عثمان، منة فضالي، محمد جمعة، ريم سامي، محمد مهران، أحمد داش، أحمد مالك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.