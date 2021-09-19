تيام قمر ينشر صورا مع والدته.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان تيام قمر، صورا له مع والدته عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق نجل الفنان مصطفى قمر: "حب عمري اللي محلية حياتي.. ربنا يخليكي ليّا ويبعد عنك أي حاجة وحشة يا أقرب حد لقلبي".

تيام قمر هو ابن المغني مصطفى قمر، وكان أول ظهور له عندما كان صغيراً في فيلم "قلب جرئ" (2002) مع والده، بينما كان ظهوره الثاني مع والده أيضاً في فيلم "بحبك وأنا كمان" (2003)، واختفى بعد ذلك سنوات وعاد للظهور في عام 2016 في مسلسلي "أبو البنات" و"ليالي الحلمية 6".

يذكر أن أخر أعمال تيام قمر مسلسل "زي القمر ج 2" ضمن الحكاية الثالثة بعنوان "أنا قبلت" مع أيتن عامر.