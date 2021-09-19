المخرج محمد دياب: أنفذ مشروع مع شركة مارفل العالمية بتكلفة 160 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد المخرج محمد دياب، أنه منذ عرض فيلم "اشتباك" في مهرجان كان السينمائي الدولي، حصل على فرص لمشاريع سينمائية تنفذ في الولايات المتحدة، ولكن صديقه المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، نصحه بعدم الاندفاع وراء أول مشروع.

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يعيش في أمريكا منذ ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه كتب مشروعين بالتعاون مع سارة جوهر، ولكن تم إيقافهما بسبب كورونا، موضحاً أن شركة "مارفل" العالمية في نفس الوقت كانت تعمل بمشروع مسلسل 6 حلقات وتبحث عن مخرج، لافتاً إلى أنه تقدم إلى الاختبارات وسط عدد كبير من المخرجين في أمريكا.

وتابع أنه وصل إلى التصفيات ضمن الـ10 مخرجين المصممين للحلقة الأولى من المسلسل، ثم وصل إلى التصفيات ضمن الـ3 المبدعين، ثم التقى رئيس شركة "مارفل" للإنتاج السينمائي، مختتما: "الحمد لله كسبت أنا وسارة جوهر وأخرجنا المشروع، وميزانية المشروع 160 مليون دولار".

وحصد مؤخرا فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، 3 جوائز في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق.

وتدور أحداث الفيلم حول "أميرة"، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم "أميرة" النجوم: صبا مبارك، علي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر وهو من مونتاج أحمد حافظ، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، من إنتاج محمد حفظي، ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم.