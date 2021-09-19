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مصر.. تكريم نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية 2021

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

شهد مهرجان الفضائيات العربية 2021 في دورته الـ12 في مصر، حضور العديد من نجوم الفن في الوطن العربي.

 

وحضر مهرجان الفضائيات العربية نخبة من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد ونرمين الفقي ونسرين طافش وروجينا ورنا رئيس وعايدة رياض وإلهام شاهين ومحمد رياض ومحمد وفيق ومحمود حافظ وآدم الشرقاوي والإعلامية رشا سليمان والعديد من نجوم الفن والإعلام مهرجان الفضائيات العربية 2021.

 

وفي لفتة مميزة من إدارة المهرجان، أهدت تلك الدورة إلى روح الفنانين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

 

كما يتم تكريم عدد من نجوم الفن عن مشوارهم الفني وتوزيع جوائز الأفضل في مختلف المجالات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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