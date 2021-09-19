دانييلا رحمة تحتفل بجائزة أفضل ممثلة في "موريكس دور" بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة دانييلا رحمة، بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "أولاد آدم" في حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء أمس الجمعة في لبنان.

ونشرت "دانييلا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا من جلسة تصوير خضعت لها على هامش الحفل.

وعلّقت: "موريكس دور أفضل ممثلة عن مسلسل أولاد آدم.. ‏‎شكراً على كل شيء.. ‏‎كل شيء حققته لليوم أنتوا سببه".

مسلسل "أولاد آدم" عُرض عام 2020، ﺇﺧﺮاﺝ الليث حجو، ﺗﺄﻟﻴﻒ رامي كوسا، بطولة النجوم: مكسيم خليل، ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، دانييلا رحمة، رودني حداد، وندى أبو فرحات وغيرهم.