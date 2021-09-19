ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبري في “من سيربح المليون” مع جورج قرداحي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - عرضت قناة MBC1 حلقة إستثنائية من برنامج “من سيربح المليون” احتفالا بعيد MBC الثلاثين من تقديم جورج قرداحي وتم تصوير الحلقة في مدينة لشبونة البرتغالية، بحضور أبرز وجوه قنوات MBC وإعلامييها.

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بداية الحلقة كانت مع الفنانة المصرية يسرا و الفنان السوري باسل خياط اللذان قررا أن ينسحبا بعد أن جمعا 250 ألف ريال سعودي.

مواقف طريفة ومضحكة خلال حفل الثلاثين لتأسيس MBC#مع_بعض_مكملين_MBC30 pic.twitter.com/stgzoVmSEN — MBC1 (@mbc1) September 18, 2021

والفقرة الثانية جمعت ظافر العابدين بريم عبدالله، وكشف الممثل التونسي أنه بدأ التحضير لتصوير الجزء الثالث من “عروس بيروت”، بالاضافة إلى انتهائه من تصوير فيلم سينمائي في تونس، بينما أعلنت الفنانة السعودية أنها تجهز نفسها لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف”.

كما اجتمع كل من الفنانين المصريين أمينة خليل وآسر ياسين لاختبار معلوماتهما مع جورج، حيث نجحا في الإجابة على بعض الأسئلة وأخفقا في بعضها الآخر.

وكان ختام الحلقة مع سمية الخشاب وناصر القصبي اللذان فازا بقيمة المليون ريال سعودي في نهاية الحلقة.

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ولم تخلو الحلقة من مواقف طريفة ومضحكة خلال حفل الثلاثين لتأسيس MBC، حيث قامت سمية بغناء “أنا عايزة لامبورغيني لونها أحمر فاقع”، ما دفع جورج قرداحي أن يناديها بلقب “ملبن مصر”، وبعدها قال ناصر “أنا أستأذن”.

وقد التزم النجوم المشاركون بمسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، مستعنين بصديق أحيانا، أو تصويت الجمهور وهو كان من الحضور الموجود بالاستيديو وهم وجوه مجموعة MBC وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام.

وتفاعل عدد من الجمهور مع فقرة سمية وناصر، حيث اعتبر الجمهور أنهما أكثر ثنائي أمتعوا المشاهدين بالحلقة، وشاركوا تغريداتهم على هاشتاغ #مع_بعض_مكملين_MBC30.