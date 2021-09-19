شكرا لقرائتكم خبر عن تبقى ليك وتقسم لغيرك.. أغنيات رفضها مطربون وكانت سببا فى نجومية آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا من الأغنيات راهن عليها أصحابها من المطربين، لكن خذلهم توقعهم فى النهاية، وأخرى رفضوا غناءها لتذهب إلى زملائهم لتحدث نجاحًا كبيًا، فكان من المفترض أن يطرح النجم عمرو دياب أغنية "اللى بينى وبينك" ضمن أغنيات ألبومه "ليلى نهاري" عام 2004، بعد أن وعد ملحنها محمد رحيم، وفى اللحظات الأخيرة، قرر دياب عدم طرحها، وهو ما أغضب رحيم وأعطاها للصوت الجديد الذى ظهر حينها، وهى المطربة جنات.

وسجلت جنات الأغنية بصوتها، فنجحت الأغنية فى أن تحقق لها شعبية كبيرة بمصر، لدرجة أنها قامت بتسجيل ألبوم كامل وجعلت عنوانه بنفس اسم الأغنية، وبعد طرح ألبوم جنات، سربت الأغنية بصوت عمرو على المواقع الإلكترونية.

وبعد أن طرح الفنان عمرو دياب أغنية "اللى بينى وبينك" على طريقة السنجل، تنازل عنها للفنانة المغربية جنات التى أطلقت اسم الأغنية عنوانًا لأول ألبوم لها.

وفى عام 2001، طرح "دياب"، أغنية "روح قلبي"، على طريقة السنجل وحققت نجاحًا كبيرًا، لكن تفاجأ جمهوره بتنازله عنها للفنان محمد حماقى، الذى غناها فى أول ألبوماته "بتضحك" وغير اسمها إلى "آن الأوان" كما غنى "دياب"، أغنية "بتحبيه" بإحدى الحفلات فى عام 2010، وبالرغم من أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهوره، إلا أنه قرر أن يتنازل عنها للفنان هانى شاكر.

حكيم نادم على "كلام الناس"

صرح المطرب الشعبي، حكيم، خلال استضافته فى برنامج "أبلة فاهيتا"، بأن أغنية "كلام الناس" كانت مكتوبة خصيصًا له، ولكنه رفضها بسبب تمسكه فى تلك الفترة بعدم تقديم "هذا اللون من الغناء".

وأكد حكيم أنه بعد أن غنى جورج وسوف الأغنية، وحقق معها نجاحًا كبيرًا، وساهمت فى شهرته الواسعة بالعالم العربى شعر بالندم.

وطرحت أغنية "كلام الناس" فى عام 1994، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي.

فؤاد يتنازل عن "متخافيش" و"ميال" لعمرو دياب

فى تصريح تليفزيونى سابق، كشف النجم محمد فؤاد عن أن الهضبة عمرو دياب أخذ منه بعض الأغانى التى كان من المفترض أن يغنيها، مثل أغنية "متخافيش" وأغنية "ميال"، بسبب إعجابه الشديد بهذه الأغانى.

وأوضح "فؤاد"، أنه كان سيقدم أغنية "متخافيش" ولكن عمرو دياب أُعجب بها جدًا وتعمد أن يغنيها فى حفلاته ليجبر فؤاد على التنازل عنها، مضيفًا أنه كان مقبل على غناء أغنية "ميال" أيضًا، ولكن إعجاب عمرو دياب بلحن الأغنية جعله يطبع آلاف "البوسترات" المطبوع عليها صورته واسم الأغنية لكى يجبره على التنازل عنها، وهو ما حدث فعلاً.

إلين خلف ترفض "أخاصمك آه".. ونانسى عجرم تكسب الرهان

أغنية نانسى عجرم الشهيرة عام 2003، حينما انتهى شاعرها فوزى إبراهيم وملحنها محمد سعد منها، تم عرضها على المطربة إلين خلف، التى كانت تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الغنائى "لو عندك كلام"، الذى طرح عام 2002، وعرض الشاعر عليها أغنيتين، هما "هيمانة" و"أخاصمك آه"، لكنها قررت اختيار الأولى، ورفضت الثانية، وقررت نانسى تصويرها ككليب ومعها تحقق الأغنية أعلى معدلات النجاح فى الألفية الثالثة.

أغنية "مين فينا" بين أصالة والشرنوبى

قدمت أصالة أغنية "مين فينا"، مع محمد الشرنوبي، وروى الشرنوبى قصة الأغنية فى أحد لقاءاته، قائلاً: إن الأغنية كانت له من البداية وسجلها فى عام 2015، من أجل دور فى إحدى المسلسلات، ولكن لم يكتمل العمل، وظلت الأغنية فى جعبى لفترة حتى تواصلت مع أنس نصرى شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها وأبلغنى أنه معجب بها وبعد نحو شهر أبلغنى أن أصالة معجبة بالأغنية ولم أعترض طبعًا، وسجلتها مع أصالة وطرحت ضمن أحد ألبوماتها".

"كده برضه يا قمر" تذهب لهانى شاكر بترشيح من شادية

تعتبر أغنية "كده برضه يا قمر” من الأغنيات التى حققت نجاحًا كبيرًا لأمير الغناء العربى هانى شاكر، رغم أنها لم تكن له من البداية، فالأغنية قدمت أولاً للمطربة الكبيرة شادية عام 1972 فتغنت بها، وبعد فترة قررت التنازل عنها للصوت الجديد وقتها هانى شاكر، الذى قدمها فى حفل خاص شاركه فيه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ .