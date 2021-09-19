محمد الفلاح - قرار من المهن الموسيقية المصرية ضد أحمد سعد.. ما السبب

الأحد 19 سبتمبر 2021

أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة "بلاي باك".



وشددت النقابة في بيان صادر عنها على ضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

وقالت النقابة: "أول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول بطريقة البلاي باك وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة".

وقررت النقابة تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة "بلاي باك".

وتابعت في بيانها: "في حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون. وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها".