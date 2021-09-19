شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تهدى جائزتها بمهرجان الفضائيات إلى لبنان وتوجه الشكر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن سعادتها بحصدها جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية "الجو حلو" من مهرجان الفضائيات العربية، وأهدت الجائزة إلى لبنان قائلة: "بهدى الجائزة إلى بيروت بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان اللى مش بينكسر، وهذه الصورة الحلوة اللى سنظل نصدرها، وشكرا لمصر اللى وقفت جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات".

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى، منهم: نرمين الفقي، رنا رئيس، آدم الشرقاوى، عايدة رياض، محمود حافظ، نسرين طافش، وعدد من الإعلاميين، خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية والذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.