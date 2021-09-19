شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع ودرة وروجينا يحصدن جوائز الأفضل من مهرجان الفضائيات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات حفل مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 12، توزيع جوائزها لعام 2021، وحصد عدد من نجوم الفن جوائز الإبداع والتميز، منهم هنا الزاهد عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وجميلة عوض عن دورها في مسلسل "حرب أهلية"، وحنان مطاوع عن مسلسل "القاهرة كابول".

كما حصد جوائز التميز والابداع كل من: درة عن مسلسل "بين السما والأرض"، وروجينا عن مسلسل "بنت السلطان"، ورانيا فريد شوقي عن مسلسل "ولاد ناس"، ونرمين الفقي عن مسلسل "ضل راجل"، وليلى زاهر عن مسلسل "في بيتنا روبوت"، ومحمد إبراهيم يسري ورنا رئيس عن مسلسل "ضل راجل"، ومصطفى درويش عن مسلسل "ضد الكسر".

وتوافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم: إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى وروجينا.