شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" أفضل مسلسل.. و"لعبة نيوتن" يحصد جوائز مهرجان الفضائيات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الفنانة رنا رئيس، على جائزة أفضل وجه جديد عن مسلسل "ضل راجل"، من مهرجان الفضائيات العربية، وحصد آدم الشرقاوى جائزة أفضل وجه جديد عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصل على جائزة أفضل مخرج تامر محسن عن مسلسل "لعبة نيوتن".

وحصل مسلسل "الاختيار 2" أفضل مسلسل، وحصد الفنانون أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى على جوائز تميز عن أدوارهم فى مسلسل "لؤلؤ"، أما جائزة الإبداع من نصيب الفنانة جميلة عوض عن مسلسل "حرب أهلية".