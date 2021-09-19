شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل جميل راتب.. ما لا تعرفه عن أعماله العالمية بينها "لورانس العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى رحيل واحد من أهم النجوم ممن لهم باع كبير في الفن المصرى، ما بين الدراما والسينما أو حتى المسرح الذى تألق على خشبته.. ونتحدث عن الفنان الكبير جميل راتب، والذى رحل عن عالمنا في الـ19 من سبتمبر عام 2018، تاركًا وراءه إرثًا كبيرة من مسيرة فنية طويلة قدم فيها ألوان عديدة من التمثيل، وتألق في كل منها مبرزاً موهبته الذى طالما تألق بها.

وبالتزامن مع ذكرى رحيل الفنان جميل راتب نسلط الضوء على مجموعة من أبرز اعماله الذى تألق فيها عالمياً، حيث قدم مثالاً مشرفاً للممثل المصرى والعربى.



جميل راتب

لورانس العرب

ربما لا يعلم كثيرون أن جميل راتب قد شارك فى بطولة فيلم "لورانس العرب" عام 1962، وهو من إخراج المخرج البريطانى العالمى ديفيد لين، وإنتاج سام سبيجل وبطولة بيتر أوتول بدور لورنس وعمر الشريف بدور الشريف على، كما قام الراحل جميل راتب بدور ماجد، وأنتونى كوين بدور عودة أبو تايه وأليك غينيس بدور الأمير فيصل.



جميل راتب وعمر الشريف

Trapeze 1956

شارك أيضًا الراحل جميل راتب فى بطولة فيلم Trapeze عام 1956، وهو فيلم درامى رومانسى من إخراج كارول ريد، وتأليف مالكولم أرنولد، كما قام بإنتاجه برت لانكستر وجيمس هيل، وشارك جميل فى البطولة كل من جينا لولو بريجيدا، برت لانكستر، توني كرتيس و جيرارد لاندرى.

To Commit a Murder 1967

شارك أيضًا الراحل جميل راتب فى بطولة فيلم To Commit a Murder عام 1967، وهو فيلم فرنسى من إخراج إدوارد مولينارو، وشارك فى بطولته لوس جوردان وسينتا بيرغر والعالمى برنارد بلاير.