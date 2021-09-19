شكرا لقرائتكم خبر عن شادية وصور نادرة وملونة مع رشدى أباظة فى أحداث فيلم "الزوجة 13" من 59 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "إنستجرام"، عن صور معدلة وملونة لدلوعة السينما المصرية مع النجم رشدى أباظة، من كواليس تصوير فيلم "الزوجة 13"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 59 عاما وتحديدا يوم 5 مارس عام 1962.



شادية

فيلم الزوجة 13، بطولة كل من: شادية، رشدى أباظة، حسن فايق، شويكار، عبد المنعم إبراهيم، زينب صدقى، وداد حمدى، نوال أبو الفتوح، من تأليف أبو السعود الإبيارى، إخراج فطين عبد الوهاب.



شادية ورشدى أباظة

وتدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال مراد سالم (رشدى أباظة) الذى يمتلك مصنعًا للنسيج ورثه عن عائلته، وخلال زيارة له فى الإسكندرية يقع فى حب عايدة (شادية) ابنة أحد الوزراء السابقين، فيقعان فى الحب ويقرر الزواج بها، لكن عايدة ما تلبث أن تكتشف الوجه العابث لمراد سالم، حينما تكتشف من كريمة (شويكار) أنه قد تزوج اثنتى عشرة مرة من قبل، وإنه يتعامل مع الزواج بنفعية وانتهازية بالغة، مما يدفع عايدة لأن تلقن مراد درسًا لن ينساه.



شادية

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل لها، وكان من ضمن هذه الصور خلال تصوير فيلم "ألف ليلة وليلة"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 57 عاما وتحديدا عام 1964، وجمعت الصور النجمة شادية مع عمالقة الفن الراحلين فريد شوقى ويوسف شعبان وليلى فوزى وعمرو الترجمان، وعرض الفيلم لأول مرة فى دور السينما يوم 8 مارس عام 1964، وهو من سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، إخراج حسن الإمام.



























