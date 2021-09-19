النجمات يتألقن وعائلة أحمد زاهر حاضرة.. 80 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء يوم السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وتوافد عدد كبير من الفنانين على الحفل وتألقوا السجادة الحمراء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، من بينهم: مي عمر، أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، هنا الزاهد، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، حمادة هلال، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.