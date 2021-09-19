هنا الزاهد تكشف موعد خروج كريم فهمي من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تطورات حالة الفنان كريم فهمي، خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت هنا، إن "كريم فهمي بقى كويس الحمد لله، وهيخرج بكره من المستشفى إن شاء الله، ويستكمل علاجه في المنزل تحت إشراف الأطباء".

وتسلمت هنا الزاهد، تكريما من المهرجان عن دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، كما تسلمت تكريم زوجها الفنان أحمد فهمي الغائب عن الحفل مساندةً لشقيقه.

وتوافد عدد كبير من الفنانين على الحفل وتألقوا السجادة الحمراء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، من بينهم: مي عمر، أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية، من بينهم، حمادة هلال، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.