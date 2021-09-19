فيديو| حسن الرداد يتسلم تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز بمهرجان الفضائيات.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تسلم الفنان حسن الرداد، تكريم الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الثنائي الراحل، وذلك نيابة عن الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم.

وألقى الرداد كلمة أثناء تسلم التكريم، وقال فيها: "في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا إنهم قدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم.. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز، هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس، وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا".

وتوافد عدد كبير من الفنانين على الحفل وتألقوا السجادة الحمراء بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، من بينهم: مي عمر، أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، هنا الزاهد، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.

ويحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.