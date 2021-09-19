هيفاء وهبي جريئة وروبي داخل الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

روبي

ظهرت الفنانة روبي، داخل صالة الجيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد لطفي

الفنان محمد لطفي، نشر صورة له فوق الجبل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مين جاي ولا نخليها الدور الجاي".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة، صورة لها أمام حمام السباحة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا".

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "مساء الورد".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها من إطلالتها بحفل "mbc" في البرتغال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء سوى الأوقات الجيدة المقبلة".

محمود حجازي

الفنان محمود حجازي، ظهر وهو يطير في الجو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "محاولة طيران".

آية سماحة

ونشرت الفنانة آية سماحة، صورة لها مع الفنانة هند عبد الحليم، عبر حسابها بـ"إنستجرام".