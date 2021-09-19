شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: المسرح هو 90% من الهواء الذى أتنفسه وعشقى الأول والأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان القدير محمد صبحى، أن المسرح هو عشقه الأول والأخير، وأنه هو الهواء الذى يتنفسه وبدونه يشعر أنه يعيش بلا أكسجين.

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "المسرح هو 90% من الهواء الذى أتنفسه وبدونه أشعر أننى أعيش بلا أكسجين، فهو عشقى الأول والأخير فى الفن".





من ناحية أخرى، يقدم النجم الكبير محمد صبحى خلال مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"، المقرر عرضها قريبا، 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح فى أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حى، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصرى وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راق.

النجوم الذين يقدمهم النجم محمد صبحى هم: رحاب حسين، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقى طنطاوى، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، انجيلكا، ليلى فوزى ومحمود أبو هيبة.

مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحى، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، ديكور محمد الغرباوى وتصميم أزياء مريام عدلى.