شكرا لقرائتكم خبر عن نادين: وفاة سعاد حسنى جعلتنى أعتزل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادين، إن وفاة الفنانة الكبيرة سعاد حسنى كانت ناقوس خطر بالنسبة لي، وأُصبت بصدمة، وقلت: أنا عمرى ما هبقى زيها، فلازم أترك مجال التمثيل واتجهت لمجال آخر وقررت الاعتزال.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن قرار دخول التمثيل لم يكن سهلا؛ لأننى من عائلة شرقية.

وتابعت نادين أننى قررت أعتزل الفن؛ لأننى لم أستطع تقديم كل الأدوار لأن عندى محاذير، واعتذرت عن أعمال كثيرة لهذا السبب، وعندما اعتزلت جاءتنى أعمال كثيرة كنوع من الإغراء ورفضت الرجوع.

وأشارت الفنانة نادين إلى أن بداية عملها كممثلة كان من خلال الفوازير، وكان وقتها هناك عرض باليه هيتقدم بمناسبة انطلاق القمر الصناعى نايل سات، وكان مخرج الحفل المخرج الكبير يحيى العلمى.

وقالت نادين، إن اعتزال البالية قرار أصعب من اعتزال الفن، وكان أهون يقطعوا لى صباع على ألا أترك الباليه.