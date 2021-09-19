شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم توثق أجواء زفاف شقيقها بكليب "حياة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فيديو كليب أغنية "حياة" من ألبومها الأخير، وتضمن الفيديو مشاهد من حفل زفاف شقيقها الفنان اللبنانى نبيل عجرم وزوجته، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادى شرارة.

وشاركت عجرم، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور من حفل زفاف شقيقها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة تهنئة له، وظهرت في الصور وهى ترتدى فستانا باللون البمبي وبجوار زوجها وأطفالها.

يأتى هذا فيما أحيت نانسى عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعلقت على اختلاف أعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.