شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا وبلقيس وملك وليلى زاهر يخطفن الأنظار فى مهرجان الفضائيات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، منهم، نيكول سابا، بلقيس، أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبى وزوجته رانيا رياض، محمد يسرى، محمود عمرو ياسين، رنا رئيس.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى، منهم؛ نرمين الفقى، آدم الشرقاوى، عايدة رياض، محمود حافظ، نسرين طافش، إلهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، روجينا، وعدد من الإعلاميين، خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.