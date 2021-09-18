شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أسماء الأفلام والمسلسلات.. موضة جديدة تسيطر على الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تغيير أسماء المسلسلات والأعمال الدرامية التليفزيونية والسينمائية، أصبح موضة تسيطر على عدد كبير من الأعمال خلال الفترة الأخيرة، سواء منها ما يتم تصويره حاليًا، أو ما استقبلته دور العرض وشاشة التليفزيون مؤخرًا، خاصة أن عنوان أو اسم الفيلم عنصر مهم فى نجاح أى عمل فني على مستوى الحضور الجماهيرى إلى جانب أبطال الفيلم، ما يجعل صناع الأفلام يبحثون عن عناوين لأفلامهم تعطى الكثير من الجذب والتخيل والتساؤل.

وأعلن صناع مسلسل "الستات بتعرف تقتل" الذي لا يزال في مرحلة التصوير عن تغيير اسمه إلي "بيت المعادي" دون الإفصاح عن سبب التغيير المفاجئ، ويواصل المخرج محمد سلامة، تصوير مشاهد العمل المأخوذ من مسلسل أجبنى، وتدور احداثه في 12 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، لمسلسل ينقسم لى 3 قصص، ولكل قصة خط درامى مختلف، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان.



مسلسل بيت المعادى

وخلال سباق رمضان الماضى، عرضت عدة أعمال بعناوين غير تلك التى تعاقد عليها أبطالها، وتغيرت فى اللحظات الأخيرة، أغلبها لأسباب إنتاجية وتسويقية.

وعلى سبيل المثال غيرت الشركة المنتجة اسم مسلسل "وضع طيران" إلى "ضد الكسر"، كذلك مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، كان المفترض أن يسمى "أمن قومى"، أما مسلسل النجمة منى زكى "لعبة نيوتن" فكان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق".

تم تغيير اسم أحدث أعمال النجم عمرو يوسف، والذى يقوم بتصويرها حاليا، حيث كان يحمل المسلسل اسم "العقد"، وتم تغييره إلى "وعد أبليس"، يعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات الإلكترونية، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، ومن المقررعرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الكبرى، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والغموض.



عمرو يوسف

كذلك قرر صناع فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، تغيير اسمه ليصبح "لعبة شيطان" وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهى المخرج من عمليات المونتاج والمكساج ومن المقرر بدء عمليات الدعاية نهاية الشهر الجارى والإعلان عن موعد المحدد لعرضه، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.



فيلم "لعبة شيطان"

وقبلها كان قد تغير اسم فيلم "الخطة العامية" إلى "الخطة العايمة"، بسبب تشابه الأسم الأول مع عمل آخر، حيث وجدوا غضبا من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم، مما اضطر صناعه لتغيير اسمه، وقام أيضًا قام فريق عمل فيلم "هيكل نظمي " للنجم رامز جلال بتغيير اسم العمل إلى "أحمد نوتردام".