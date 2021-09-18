شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وهنا الزاهد وروجينا بإطلالات جذابة فى مهرجان الفضائيات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومنهم الهام شاهين، هنا الزاهد، محمد رياض، مصطفى درويش، الناقد طارق الشناوى، أحمد وفيق، إيهاب فهمى، روجينا.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى، منهم، نرمين الفقي، رنا رئيس، آدم الشرقاوى، عايدة رياض، محمود حافظ، نسرين طافش، وعدد من الإعلاميين، خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية والذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.