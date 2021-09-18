شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تلتقى محمد عادل إمام فى فيلم "عمهم" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل في فيلم "عمهم" بطولة الفنان محمد عادل إمام الذى ينطلق تصويره خلال أيام فى الديكور الخاص بالعمل الذى يقوم بمعاينته المخرج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل، والفنان سيد رجب، وجارٍ ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.





ويعد التعاون الثانى بين الفنانة رحب الجمل ومحمد عادل امام وأيضًا المخرج حسين المنباوى بعدما قدما الثلاثى فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.





وأعربت مؤخرًا الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل "شقة 6" الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية ويشارك في بطولته كل من الفنانة روبى وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وآخرون.

وقالت رحاب لـ"الخليج 365" أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها من داخل الوسط الفني وخارجه على شخصية الصحفية التي تقدمها من خلال العمل ووصفتها بأنها دمها حفيف ومجتهدة في عملها.

وأضافت أنها مبسوطة بالعمل للمرة الأولى مع الفنانة روبى التي أدت دورها على أفضل مستوى ونالت أيضًا من خلاله اشادات كثيرة، بالإضافة إلى باقى فريق عمل المسلسل ومنهم الفنان صلاح عبدالله الأب الروحى لنا وأحمد حاتم وسما إبراهيم التي اعتبرها ممثلة هائلة وموهوية، مشيرة إلى أن مشاركتها في هذا العمل يعد بالنسبة لها تجربة مميزة ومختلفة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.