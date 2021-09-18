شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى ورنا رئيس وعايدة رياض أول حضور مهرجان الفضائيات العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، نرمين الفقى، ورنا رئيس، وآدم الشرقاوى، وعايدة رياض، ومحمود حافظ، ونسرين طافش، على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 12، من بينهم؛ نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.