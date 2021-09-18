شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تشارك فى حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة داليا مصطفى فى حدوتة "مش مبسوطة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، وإخراج شيرين عادل، حيث بدأت تصوير مشاهدها من يومين فى مدينة الشيخ زايد، ويتم عرضها قريباً على قناة cbc.



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الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

من ناحية أخرى تنتظر داليا عرض مسلسل "الحرير المخملى"، وتجسد دور ابنة مصطفى فهمى، وهى فتاة متمردة تعمل صحفية كبيرة وتجرى تحقيقات صحفية مهمة حول العديد من القضايا.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.