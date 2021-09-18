أول تعليق من سوما بعد أزمتها الصحية: "ادعولي بمر بأصعب فترات حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت المطربة سوما، رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع "تويتر" بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

وكتبت سوما: "‏عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليّا، وبتمنى يفضلوا يدعولي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي".

أضافت: "فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير".

وتعرضت سوما لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات خلال الشهرين الماضيين.

وطلب المنتج نصر محروس من الجمهور الدعاء لها في 20 يوليو الماضي، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي".

يذكر أن سوما شاركت في فيلم "أعز أصحاب" عام 2009، كما قدّمت 3 ألبومات غنائية وهم: "عيب عليك" و"ده حبيبي" و"ندمانة".