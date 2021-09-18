"من سيربح المليون".. 12 صورة للنجوم من احتفالية ذكرى تأسيس MBC قبل 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحتفل مجموعة MBC السعودية، بالذكرى الثلاثين على تأسيسها، في سبتمبر الجاري.

وتعرض mbc، على قنواتها، مساء اليوم السبت، حفل حضره مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة من برنامج "مَن سيربح المليون" مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، جرى تصويرها في لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC على مدى ثلاثة عقود منذ إطلاقها في عام 1991 وحتى اليوم، إلى جانب مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العرب.

وخاض النجوم: يسرا، أمينة خليل، آسر ياسين، سمية الخشاب، ناصر القصبي، ظافر العابدين، ريم العبدالله، وباسل خياط، مسابقة المليون بكل شروطها، معتمدين على معلوماتهم تارة، ومستعينين بـ"صديق" تارة أخرى، و"تصويت الجمهور" كلما دعت الحاجة.

ويبدأ عرض برنامج "MBC: ثلاثون عاما من الذكريات" على منصة "شاهد" اعتباراً من اليوم، وتُعرض أغنية "غنوا للحياة" أيضا اليوم، كما تُعرض الحلقة الاستثنائية الخاصة من "صباح الخير يا عرب" غدا، ضمن احتفالية 30 عاما MBC.